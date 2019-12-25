Для доставки товаров из Петербурга в Эстонию ищут новые пути.

После решения Эстонии закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря 2026 года перевозчикам из Петербурга и Ленинградской области предстоит искать альтернативные маршруты доставки. Одним из вариантов может стать перевозка грузов через Польшу. Об этом "Деловому Петербургу" рассказал торговый представитель России в Польше Антон Морозов.

В первую очередь эксперт рекомендует заранее рассчитать возможность доставки через Латвию. При этом польский маршрут в отдельных случаях может оказаться выгоднее. Такая схема подходит, например, компаниям, которые регулярно отправляют сборные грузы со склада в Польше в Эстонию. Экономически оправданным вариант может быть для небольших партий объёмом две-три паллеты.

Перед выбором маршрута Морозов советует уточнить стоимость перегрузки, расписание отправлений и возможность включить товар в ближайший рейс до Таллина. Обращаться в торговое представительство он рекомендует до того, как поставщик сообщит покупателю окончательную стоимость и сроки доставки.

Ведомство может помочь определить требования к конкретной поставке. Для этого необходимо предоставить описание товара, его таможенный код, страну происхождения и сведения о получателе.

Правительство Эстонии приняло решение прекратить автомобильное сообщение с Россией с 1 декабря 2026 года. Ограничения затронут все пункты пропуска, в том числе Нарву, Койдулу, Лухамаа и Саатсе.

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Фото: Piter.TV