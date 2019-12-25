Спрос на услуги шиномонтажа в Петербурге резко вырос к зиме

Уже в октябре жители Северной столицы проявляли повышенный интерес к услугам шиномонтажа, демонстрируя полуторакратное увеличение запросов по сравнению с июньскими показателями.

С приходом первых сильных снегопадов в Петербурге резко активизировался спрос на услуги сезонной подготовки автомобилей. Соответствующую информацию распространил "Деловой Петербург".

Уже в октябре жители Северной столицы проявляли повышенный интерес к услугам шиномонтажа, демонстрируя полуторакратное увеличение запросов по сравнению с июньскими показателями. При этом количество самих сервисов выросло на 20%, а средние расценки на базовый перечень работ остались неизменными, составляя около 1500 рублей.

Растёт и популярность покупки зимних автопокрышек. Покупательский интерес к шипованным моделям поднялся более чем в 14 раз относительно летнего периода. Стоит добавить, что цены на данную категорию шин остаются стабильными, а отдельные известные бренды, такие как Pirelli, Yokohama и Bridgestone, даже потеряли в стоимости на 10–11%.

Руководитель петербургского сервиса Fit Service Владимир Александров подчеркнул цикличность осеннего спроса: первую волну составляют сознательные автолюбители, решившие подготовиться заблаговременно. Затем наступает вторая фаза — период повышенного спроса, связанный с первыми заморозками и появлением снега, когда автовладельцы массово устремляются на смену летней резины, стремясь успеть до ухудшения дорожной обстановки. Третий этап охватывает последнюю группу, откладывающих замену шин до последнего момента, часто попадающих в пробки и длинные очереди в шиномонтажные сервисы.

Александров констатировал, что сейчас как раз приходится третий этап, характеризующийся поздними обращениями и повышенной нагрузкой на автосервисы.

Ранее мы сообщили о том, что цены на зимнюю "переобувку" шин к зиме в Петербурге подскочили на 20%.

Фото: Pxhere