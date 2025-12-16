"Производители расслабились": глава “Общественного контроля” — о качестве продуктов в Петербурге

Качество продуктов питания остаётся одной из тем, которые регулярно вызывают обсуждение среди горожан.

Жалобы на состав товаров, замену ингредиентов более дешёвыми аналогами и несоответствие продукции заявленным стандартам появляются постоянно. Особенно остро вопросы качества стоят на фоне роста цен: многие покупатели вынуждены выбирать товары из бюджетного сегмента, не всегда понимая, что именно оказывается у них на столе.



Одним из наиболее заметных участников общественного мониторинга рынка продуктов в Петербурге остаётся городская общественная организация потребителей "Общественный контроль", которая регулярно проводит закупки товаров в магазинах и направляет образцы на лабораторные исследования. О том, как выбираются товары для проверок, почему некоторые производители годами не исправляют нарушения и какие изменения необходимы в системе контроля качества продуктов, в беседе с Piter.TV рассказал председатель организации Всеволод Вишневецкий.

– Как вы выбираете товары, бренды и магазины для проверок? На что обращаете внимание в первую очередь?

– Во-первых, мы ориентируемся на жалобы петербуржцев на разные продукты питания, которые поступают по телефону горячей линии на электронную почту в нашу организацию. Мы фиксируем эти жалобы и стараемся уделить внимание названным брендам при следующих проверках. Во-вторых, мы обращаем внимание на те бренды и позиции, которые вызывают негативную реакцию, замечания органов госнадзора и контроля, которые публикуются в средствах массовой информации. Также смотрим на те бренды и названия, которые ранее браковались в ходе наших исследований. Мы хотим посмотреть, насколько изменилась продукция этих брендов с точки зрения качества и безопасности.

В первую очередь в фокусе нашего внимания–товары, которые находятся в низком ценовом сегменте, в частности, товары под собственными марками торговых сетей. Именно они пользуются наибольшим спросом у населения, их покупает максимальное количество потребителей.

Собственная марка торговой сети – это всегда компромисс между ценой и качеством. Изготовитель может поставить на полку магазина под частной маркой свою продукцию только в одном случае: если сократит собственные издержки настолько, чтобы вписаться в закупочную цену торговой сети. А затраты можно снизить лишь одним способом: удешевить себестоимость исходного сырья. Поэтому "Общественный контроль" рекомендует выбирать мёд не под собственными марками торговых сетей, а под брендами самих изготовителей. Пусть такая продукция будет дороже на 10–15%, но зато гарантия его соответствия обязательным требованиям значительно выше.

Также мы обращаем внимание на нормативные документы, на основании которых изготовлен товар, и, как правило, стараемся выбирать товары с маркировкой ГОСТ – это общедоступный нормативный документ, на основании которого проще нам понять, соответствует ли данный товар обязательным требованиям или нет.

– Есть ли категории продуктов в Петербурге, среди которых нарушения встречаются чаще всего?

– Я могу сказать, что это однозначно две категории – молочная продукция и консервация. По этим категориям у нас в последнее время находят товары с браком в100% случаев. То есть, закупив и проверив 10 образцов мясных консервов, икры кабачковой или, например, сгущённого молока, мы видим, что ни один из образцов, приобретённых нами в торговой сети и проверенных государственной лаборатории, не соответствует обязательным требованиям.

– Как устроен процесс проверки: от покупки товара до публикации результатов? Как проводятся лабораторные исследования?

– На первом этапе мы объезжаем 6-7 магазинов в определённом районе. Дело в том, что у нас по всем регламентам есть 4 часа, за которые необходимо произвести отбор образцов. Это связано с требованиями нормативных документов. То есть, мы не выбираем какие-то конкретные магазины – главное, чтобы они были расположены в компактной локации, потому что мы ограничены во времени.

Закупка и транспортировка продукции происходит с учётом всех необходимых требований. В актах закупки указывается, какой товар мы приобрели, количество единиц, цена, температура хранения в магазине, название магазина, его адрес. Мы доставляем продукцию в одну из государственных испытательных лабораторий, с которыми сотрудничаем. Если эта продукция требует холодильного хранения, то мы её транспортируем с помощью переносных холодильников, оснащённых аккумуляторами холода, и доставляем в тот же день. Обычно закупается от 8 до 14 образцов однородной продукции. В каждом образце, в зависимости от требования лаборатории– от 2 до 5 единиц, то есть, достаточно большой объём для того, чтобы провести лабораторные исследования по тем показателям, которые нам необходимы. Это и физико-химические, и микробиологические показатели. Для того, чтобы провести исследование по программе испытаний, лаборатории требуется от 2 до 5 упаковок каждого образца.

Далее мы оплачиваем все эти испытания и через пару недель получаем протоколы испытания. После анализа этих протоколов мы готовим обращения в надзорные органы, чтобы они принимали меры по выявленным нарушениям. И, конечно же, на финальном этапе мы сообщаем потребителям об итогах проверки через СМИ, чтобы люди знали, что продаётся в магазинах, и соответствует ли эта продукция стандартам качества. Понятно, что решение о покупке продукции зависит от потребителя, наше дело – проинформировать. Предупреждён — значит вооружён.

– Насколько, по вашим наблюдениям, потребители стали внимательнее относиться к качеству продуктов?

– Конечно, потребители нас регулярно благодарят в соцсетях. У нас есть группа "Общественный контроль" ВКонтакте, где доступны все наши исследования. Люди, получив информацию, уже более осознанно и осмысленно подходят к выбору тех или иных товаров. Им не хочется быть обманутыми и отдавать заработанные рубли за заведомо некачественную продукцию. Те, кому это важно, делают свои выводы и руководствуются нашими исследованиями. А потребители, ограниченные своим кошельком, доходы которых не оставляют выбора, в любом случае остановятся на самой дешёвой продукции. Мы не можем заставить всех не покупать некачественные товары, но потребитель должен понимать, что он приобретает.

– Были ли случаи, когда после ваших публикаций производители или сети меняли подход к качеству продукции?

– К сожалению, в связи с тем, что в России с 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса, и возможности органов госнадзора (Роспотребнадзор, Россельхознадзор) сегодня ограничены: они не могут проводить внеплановые проверки без согласования прокуратуры. А согласование прокуратуры может быть получено только при одном условии: если существует угроза жизни и здоровью граждан, или угроза её причинения. Поэтому, если таких угроз нет, проверку не согласовывают. Соответственно, надзорные органы не могут принять меры в отношении недобросовестных изготовителей, которые этим пользуются. За последние 4 года они, конечно, сильно расслабились. Об этом как раз говорят наши проверки по мясным и молочным консервам. То есть, информация, которая публикуется нами,далеко не всеми изготовителями воспринимается как сигнал к исправлению. Например, от того, соответствует ли тушёнка или сгущёнка ГОСТу, никто не отравится. Прямого вреда здоровью потребителю не наносится при замене молочного жира на немолочный, или если вместо мяса в тушёнке–какая-то спрессованная масса с субпродуктами, крахмалом и каррагинаном.

То есть, сегодня законодательство стоит на стороне бизнеса, а не на стороне потребителя. Адекватно реагируют не более 10% производителей, – они вносят коррективы и работают над качеством.

– Какие изменения в системе контроля качества продуктов вы считаете необходимыми?

– Я считаю, что нужно отменять мораторий на проверки предприятий, занятых в производстве пищевых продуктов и общественного питания, то есть той сферы, которая кормит население. Здесь должны действовать старые подходы. А если, например, у нас действуют ГОСТы на пищевые продукты, они должны соблюдаться и контролироваться государством–иначе зачем нормативы вообще нужны? Это документ, который разработан государством и должен им контролироваться.

Кроме того, мы знаем, что сейчас большинство продуктов маркируется так называемым "Честным знаком".Необходимо сделать так, чтобы в случае выявления несоответствия по показателям качества, продукция с этой маркировкой убиралась с прилавка. Либо её продажу необходимо блокировать на кассовом узле, как это сейчас происходит при продаже просроченных продуктов питания. Если бы такие "флажки"указывали не только на просрочку, а ещё и на низкое качество продукции,(а такая информация есть в системе "Честный знак"), то многие товары из нашего черного списка просто не смогли бы попасть в корзинку потребителя. Но пока честный знак не блокирует подобные товары, наоборот– вся продукция, которую мы признали не соответствующей требованиям в сегменте молочки и мясных консервов, имеет маркировку"Честный знак". То есть, с точки зрения защиты потребителя от некачественной продукции, эта маркировка совершенно бесполезна. Хотя изначально, когда "Честный знак" появился и готовился к введению, нам всем говорили, что это как раз гарантия легальности происхождения товаров.

Фото: личный архив Всеволода Вишневецкого