Во время конфликта из-за люка в поселке Новый Свет подросток выстрелил в сотрудника канализационной станции

Ребенок тоже обращался в медицинское учреждение.

Полиция проводит проверку после конфликта с подростками в поселке Новый Свет Гатчинского района. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, собранные материалы предадут следователям.

По предварительным данным, поссорились юноши 11 и 15 лет с сотрудником канализационной насосной станции. Мужчина сделал им замечание из-за нахождения рядом с открытым люком. В ходе перепалки один из несовершеннолетних получил телесные повреждения. Затем он вернулся домой, взял пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в работника. Потерпевшему оказали помощь на месте происшествия. Ребенок тоже обращался в медицинское учреждение.

Пистолет изъят, необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

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Фото: Piter.TV