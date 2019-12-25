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Во время конфликта из-за люка в поселке Новый Свет подросток выстрелил в сотрудника канализационной станции
Сегодня, 11:05
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Во время конфликта из-за люка в поселке Новый Свет подросток выстрелил в сотрудника канализационной станции

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Ребенок тоже обращался в медицинское учреждение.

Полиция проводит проверку после конфликта с подростками в поселке Новый Свет Гатчинского района. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, собранные материалы предадут следователям. 

По предварительным данным, поссорились юноши 11 и 15 лет с сотрудником канализационной насосной станции. Мужчина сделал им замечание из-за нахождения рядом с открытым люком. В ходе перепалки один из несовершеннолетних получил телесные повреждения. Затем он вернулся домой, взял пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в работника. Потерпевшему оказали помощь на месте происшествия. Ребенок тоже обращался в медицинское учреждение. 

Пистолет изъят, необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что убийство мужчины в Красносельском районе совершили из-за долга в 30 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: новый свет, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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