Боец СВО выжил после удара молнии и встречи с медведем на Алтае

Несмотря на тяжелые травмы, военнослужащий сумел проползти до дороги, где его заметили очевидцы.

Участник спецоперации пережил удар молнии и столкновение с медведем в Горном Алтае. Удивительной историей выживания поделился министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов.

Военнослужащий передвигался верхом, когда увидел, что его преследует хищник. Мужчина направился к дереву, чтобы привязать лошадь и дать отпор зверю. И В этот момент в ствол угодил разряд молнии. Дерево разлетелось в щепки на глаза у бойца СВО. Лошадь рухнула замертво и придавила ему ногу. Также военнослужащему молния попала в затылок и шею, что привело к возгоранию головного убора и воротника.

Тело мужчины парализовало, еле двигалась лишь одна рука. Однако он сумел вытащить ногу из-под погибшего животного и стал ползти до дороги. По пути боец выстрелами из ружья отгонял идущего за ним медведя. На трассе пострадавшего подобрали люди и привезли больницу. Сейчас он проходит лечение. Министр назвал выжившего бойца СВО — невероятно сильным человеком.

Ранее мы сообщали, что ветеран СВО из Петербурга потерял обе ноги и остался без жилья.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер), Telgram/министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов