Проходные баллы в вузах СПб — 2026: где самый высокий и самый низкий конкурс

В этой статье рассмотрим ТОП-10 самых популярных вузов Санкт-Петербурга, разберем, где самые высокие проходные баллы, а где можно поступить с более низкими результатами ЕГЭ.

Каждый год абитуриенты задаются одним и тем же вопросом: какие сейчас проходные баллы в вузы СПб и реально ли поступить на бюджет. Однозначного ответа не существует, поскольку проходной балл зависит от конкретного университета, направления подготовки, количества бюджетных мест и результатов других абитуриентов.

Важно понимать: проходной балл заранее не устанавливается

– ежегодно он меняется;

– на востребованных специальностях баллы значительно выше;

– уровень конкурса зависит от конкретного направления подготовки: если на некоторых педагогических, естественно-научных и части классических инженерных специальностей конкурс может быть ниже, то на IT, программную инженерию, робототехнику и другие высокотехнологичные инженерные направления проходные баллы, наоборот, нередко одни из самых высоких.

Проходные баллы в ТОП-10 вузов Санкт-Петербурга

Ниже приведены ориентировочные проходные баллы по итогам последних приемных кампаний (бюджет)

Вуз Минимальный проходной балл на бюджет (за три предмета и индивидуальные достижения) СПбГУ 260–310+ ИТМО 270–300+ (IT-направления) СПбПУ

Петра Великого от 194, популярные направления 250–280 СПбГЭУ около 220–270 ЛЭТИ около 220–270, IT — выше Горный университет 220–280 СПбГУПТД от 170–220 БГТУ "Военмех" от 180–240 РГПУ

им. Герцена от 150–180 (педагогические направления) СПбГАСУ от 176

Важно: указаны суммарные проходные баллы по результатам вступительных испытаний, как правило, по трем предметам ЕГЭ (иногда с учетом дополнительных баллов за индивидуальные достижения). На некоторых творческих направлениях или специальностях с дополнительными вступительными испытаниями к сумме ЕГЭ добавляются результаты внутренних экзаменов вуза. Поэтому при сравнении проходных баллов всегда стоит учитывать требования конкретной образовательной программы.

Вузы СПб: баллы на бюджет по самым популярным направлениям

Наиболее высокие проходные баллы традиционно сохраняются на факультетах:

– программирования;

– искусственного интеллекта;

– прикладной математики;

– международных отношений;

– экономики;

– юриспруденции;

– лингвистики.

Например, в ИТМО и Высшей школе экономики на некоторые IT-программы проходной балл превышает 285–300 баллов, а отдельные программы требуют практически максимального результата ЕГЭ.

В СПбГУ также сохраняется высокий конкурс на направления:

– юриспруденция;

– экономика;

– международные отношения;

– филология;

– прикладная математика.

По отдельным программам проходной балл достигает 290–310 баллов.

Фото: Piter.TV (создано с помощью OpenAI DALL•E)

Вузы СПб с низкими проходными баллами

Если результаты ЕГЭ оказались ниже ожидаемых, это вовсе не означает, что поступить на бюджет невозможно. Среди вузов Санкт-Петербурга есть направления, где конкурс значительно ниже.

Чаще всего относительно невысокие проходные баллы встречаются в:

– Санкт-Петербургском государственном аграрном университете;

– Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова;

– РГПУ им. Герцена (часть педагогических программ);

– Университете промышленных технологий и дизайна (отдельные направления);

– СПбГАСУ по некоторым инженерным специальностям.

Минимальные проходные баллы на отдельных направлениях начинаются примерно от 150–180 баллов, а в аграрных вузах встречаются программы с проходным баллом около 120–160.

СПб: вуз, бюджет, низкие баллы — куда реально поступить

Если сумма ваших баллов находится в диапазоне:

150–180 баллов

Можно рассматривать:

– педагогические специальности;

– сельское хозяйство;

– отдельные инженерные направления;

– транспортные специальности.

180–220 баллов

Выбор становится значительно шире:

– строительство;

– архитектура;

– приборостроение;

– дизайн;

– логистика;

– судостроение.

220–260 баллов

Можно претендовать на:

– большинство технических вузов;

– экономику;

– менеджмент;

– информационные технологии в ряде университетов.

270+ баллов

Открывается возможность поступления в:

– СПбГУ;

– ИТМО;

– Высшую школу экономики;

– лучшие программы Политеха.

Фото: Piter.TV (создано с помощью OpenAI DALL•E)

Почему проходные баллы растут

За последние годы конкурс в ведущих вузах Петербурга заметно увеличился.

На это влияет сразу несколько факторов:

– увеличение числа олимпиадников;

– рост популярности IT-специальностей;

– ограниченное количество бюджетных мест;

– высокий средний балл ЕГЭ у поступающих.

В результате на самые востребованные программы проходные баллы ежегодно повышаются.

Как увеличить свои шансы поступить

Даже если баллов немного не хватает, есть несколько способов повысить вероятность поступления:

– подать документы сразу в несколько вузов;

– выбрать несколько направлений подготовки;

– учитывать индивидуальные достижения;

– рассматривать инженерные и естественно-научные специальности, где конкурс обычно ниже;

– следить за дополнительным зачислением и конкурсными списками.

Итоги

Если вас интересуют вузы СПб, проходной балл на бюджет, ориентироваться стоит не только на престиж университета, но и на конкретную образовательную программу.

В 2026 году ситуация выглядит следующим образом:

– в ведущих вузах (СПбГУ, ИТМО, ВШЭ) проходные баллы часто превышают 280–300;

– в Политехе, ЛЭТИ, Горном университете большинство направлений требуют 220–270 баллов;

– поступить на бюджет с 150–200 баллами также реально — прежде всего в педагогические, аграрные, транспортные и часть инженерных вузов Санкт-Петербурга.

Поэтому даже при невысоких результатах ЕГЭ не стоит отказываться от подачи документов — многие вузы СПб с низким проходным баллом ежегодно принимают студентов на бюджетные места.

Материал подготовила Ольга Рыбина (молодежная редакция Piter.tv)

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