Проходные баллы в вузах СПб — 2026: где самый высокий и самый низкий конкурс

Каждый год абитуриенты задаются одним и тем же вопросом: какие сейчас проходные баллы в вузы СПб и реально ли поступить на бюджет. Однозначного ответа не существует, поскольку проходной балл зависит от конкретного университета, направления подготовки, количества бюджетных мест и результатов других абитуриентов.
Важно понимать: проходной балл заранее не устанавливается
– ежегодно он меняется;
– на востребованных специальностях баллы значительно выше;
– уровень конкурса зависит от конкретного направления подготовки: если на некоторых педагогических, естественно-научных и части классических инженерных специальностей конкурс может быть ниже, то на IT, программную инженерию, робототехнику и другие высокотехнологичные инженерные направления проходные баллы, наоборот, нередко одни из самых высоких.
Проходные баллы в ТОП-10 вузов Санкт-Петербурга
Ниже приведены ориентировочные проходные баллы по итогам последних приемных кампаний (бюджет)
|
Вуз
|
Минимальный проходной балл на бюджет (за три предмета и индивидуальные достижения)
|
СПбГУ
|
260–310+
|
ИТМО
|
270–300+ (IT-направления)
|
СПбПУ
|
от 194, популярные направления 250–280
|
СПбГЭУ
|
около 220–270
|
ЛЭТИ
|
около 220–270, IT — выше
|
Горный университет
|
220–280
|
СПбГУПТД
|
от 170–220
|
БГТУ "Военмех"
|
от 180–240
|
РГПУ
|
от 150–180 (педагогические направления)
|
СПбГАСУ
|
от 176
Важно: указаны суммарные проходные баллы по результатам вступительных испытаний, как правило, по трем предметам ЕГЭ (иногда с учетом дополнительных баллов за индивидуальные достижения). На некоторых творческих направлениях или специальностях с дополнительными вступительными испытаниями к сумме ЕГЭ добавляются результаты внутренних экзаменов вуза. Поэтому при сравнении проходных баллов всегда стоит учитывать требования конкретной образовательной программы.
Вузы СПб: баллы на бюджет по самым популярным направлениям
Наиболее высокие проходные баллы традиционно сохраняются на факультетах:
– программирования;
– искусственного интеллекта;
– прикладной математики;
– международных отношений;
– экономики;
– юриспруденции;
– лингвистики.
Например, в ИТМО и Высшей школе экономики на некоторые IT-программы проходной балл превышает 285–300 баллов, а отдельные программы требуют практически максимального результата ЕГЭ.
В СПбГУ также сохраняется высокий конкурс на направления:
– юриспруденция;
– экономика;
– международные отношения;
– филология;
– прикладная математика.
По отдельным программам проходной балл достигает 290–310 баллов.
Фото: Piter.TV (создано с помощью OpenAI DALL•E)
Вузы СПб с низкими проходными баллами
Если результаты ЕГЭ оказались ниже ожидаемых, это вовсе не означает, что поступить на бюджет невозможно. Среди вузов Санкт-Петербурга есть направления, где конкурс значительно ниже.
Чаще всего относительно невысокие проходные баллы встречаются в:
– Санкт-Петербургском государственном аграрном университете;
– Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова;
– РГПУ им. Герцена (часть педагогических программ);
– Университете промышленных технологий и дизайна (отдельные направления);
– СПбГАСУ по некоторым инженерным специальностям.
Минимальные проходные баллы на отдельных направлениях начинаются примерно от 150–180 баллов, а в аграрных вузах встречаются программы с проходным баллом около 120–160.
СПб: вуз, бюджет, низкие баллы — куда реально поступить
Если сумма ваших баллов находится в диапазоне:
150–180 баллов
Можно рассматривать:
– педагогические специальности;
– сельское хозяйство;
– отдельные инженерные направления;
– транспортные специальности.
180–220 баллов
Выбор становится значительно шире:
– строительство;
– архитектура;
– приборостроение;
– дизайн;
– логистика;
– судостроение.
220–260 баллов
Можно претендовать на:
– большинство технических вузов;
– экономику;
– менеджмент;
– информационные технологии в ряде университетов.
270+ баллов
Открывается возможность поступления в:
– СПбГУ;
– ИТМО;
– Высшую школу экономики;
– лучшие программы Политеха.
Фото: Piter.TV (создано с помощью OpenAI DALL•E)
Почему проходные баллы растут
За последние годы конкурс в ведущих вузах Петербурга заметно увеличился.
На это влияет сразу несколько факторов:
– увеличение числа олимпиадников;
– рост популярности IT-специальностей;
– ограниченное количество бюджетных мест;
– высокий средний балл ЕГЭ у поступающих.
В результате на самые востребованные программы проходные баллы ежегодно повышаются.
Как увеличить свои шансы поступить
Даже если баллов немного не хватает, есть несколько способов повысить вероятность поступления:
– подать документы сразу в несколько вузов;
– выбрать несколько направлений подготовки;
– учитывать индивидуальные достижения;
– рассматривать инженерные и естественно-научные специальности, где конкурс обычно ниже;
– следить за дополнительным зачислением и конкурсными списками.
Итоги
Если вас интересуют вузы СПб, проходной балл на бюджет, ориентироваться стоит не только на престиж университета, но и на конкретную образовательную программу.
В 2026 году ситуация выглядит следующим образом:
– в ведущих вузах (СПбГУ, ИТМО, ВШЭ) проходные баллы часто превышают 280–300;
– в Политехе, ЛЭТИ, Горном университете большинство направлений требуют 220–270 баллов;
– поступить на бюджет с 150–200 баллами также реально — прежде всего в педагогические, аграрные, транспортные и часть инженерных вузов Санкт-Петербурга.
Поэтому даже при невысоких результатах ЕГЭ не стоит отказываться от подачи документов — многие вузы СПб с низким проходным баллом ежегодно принимают студентов на бюджетные места.
Материал подготовила Ольга Рыбина (молодежная редакция Piter.tv)
Главное изображение сгенерировано ИИ/Piter.TV
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