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Проходные баллы в вузах СПб — 2026: где самый высокий и самый низкий конкурс
Сегодня, 12:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Проходные баллы в вузах СПб — 2026: где самый высокий и самый низкий конкурс

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В этой статье рассмотрим ТОП-10 самых популярных вузов Санкт-Петербурга, разберем, где самые высокие проходные баллы, а где можно поступить с более низкими результатами ЕГЭ.

Каждый год абитуриенты задаются одним и тем же вопросом: какие сейчас проходные баллы в вузы СПб и реально ли поступить на бюджет. Однозначного ответа не существует, поскольку проходной балл зависит от конкретного университета, направления подготовки, количества бюджетных мест и результатов других абитуриентов.

Важно понимать: проходной балл заранее не устанавливается

– ежегодно он меняется;
– на востребованных специальностях баллы значительно выше;
– уровень конкурса зависит от конкретного направления подготовки: если на некоторых педагогических, естественно-научных и части классических инженерных специальностей конкурс может быть ниже, то на IT, программную инженерию, робототехнику и другие высокотехнологичные инженерные направления проходные баллы, наоборот, нередко одни из самых высоких.

Проходные баллы в ТОП-10 вузов Санкт-Петербурга

Ниже приведены ориентировочные проходные баллы по итогам последних приемных кампаний (бюджет)

Вуз

Минимальный проходной балл на бюджет (за три предмета и индивидуальные достижения)

СПбГУ

260–310+

ИТМО

270–300+ (IT-направления)

СПбПУ
Петра Великого

от 194, популярные направления 250–280

СПбГЭУ

около 220–270

ЛЭТИ

около 220–270, IT — выше

Горный университет

220–280

СПбГУПТД

от 170–220

БГТУ "Военмех"

от 180–240

РГПУ
им. Герцена

от 150–180 (педагогические направления)

СПбГАСУ

от 176

Важно: указаны суммарные проходные баллы по результатам вступительных испытаний, как правило, по трем предметам ЕГЭ (иногда с учетом дополнительных баллов за индивидуальные достижения). На некоторых творческих направлениях или специальностях с дополнительными вступительными испытаниями к сумме ЕГЭ добавляются результаты внутренних экзаменов вуза. Поэтому при сравнении проходных баллов всегда стоит учитывать требования конкретной образовательной программы.

Вузы СПб: баллы на бюджет по самым популярным направлениям

Наиболее высокие проходные баллы традиционно сохраняются на факультетах:

– программирования;
– искусственного интеллекта;
– прикладной математики;
– международных отношений;
– экономики;
– юриспруденции;
– лингвистики.

Например, в ИТМО и Высшей школе экономики на некоторые IT-программы проходной балл превышает 285–300 баллов, а отдельные программы требуют практически максимального результата ЕГЭ.

В СПбГУ также сохраняется высокий конкурс на направления:

– юриспруденция;
– экономика;
– международные отношения;
– филология;
– прикладная математика.

По отдельным программам проходной балл достигает 290–310 баллов.

 Фото: Piter.TV (создано с помощью OpenAI DALL•E)

Вузы СПб с низкими проходными баллами

Если результаты ЕГЭ оказались ниже ожидаемых, это вовсе не означает, что поступить на бюджет невозможно. Среди вузов Санкт-Петербурга есть направления, где конкурс значительно ниже.

Чаще всего относительно невысокие проходные баллы встречаются в:

– Санкт-Петербургском государственном аграрном университете;
– Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова;
– РГПУ им. Герцена (часть педагогических программ);
– Университете промышленных технологий и дизайна (отдельные направления);
– СПбГАСУ по некоторым инженерным специальностям.

Минимальные проходные баллы на отдельных направлениях начинаются примерно от 150–180 баллов, а в аграрных вузах встречаются программы с проходным баллом около 120–160.

СПб: вуз, бюджет, низкие баллы — куда реально поступить

Если сумма ваших баллов находится в диапазоне:

150–180 баллов

Можно рассматривать:

– педагогические специальности;
– сельское хозяйство;
– отдельные инженерные направления;
– транспортные специальности.

180–220 баллов

Выбор становится значительно шире:

– строительство;
– архитектура;
– приборостроение;
– дизайн;
– логистика;
– судостроение.

220–260 баллов

Можно претендовать на:

– большинство технических вузов;
– экономику;
– менеджмент;
– информационные технологии в ряде университетов.

270+ баллов

Открывается возможность поступления в:

– СПбГУ;
– ИТМО;
– Высшую школу экономики;
– лучшие программы Политеха.

 Фото: Piter.TV (создано с помощью OpenAI DALL•E)

Почему проходные баллы растут

За последние годы конкурс в ведущих вузах Петербурга заметно увеличился.

На это влияет сразу несколько факторов:

– увеличение числа олимпиадников;
– рост популярности IT-специальностей;
– ограниченное количество бюджетных мест;
– высокий средний балл ЕГЭ у поступающих.

В результате на самые востребованные программы проходные баллы ежегодно повышаются.

Как увеличить свои шансы поступить

Даже если баллов немного не хватает, есть несколько способов повысить вероятность поступления:

– подать документы сразу в несколько вузов;
– выбрать несколько направлений подготовки;
– учитывать индивидуальные достижения;
– рассматривать инженерные и естественно-научные специальности, где конкурс обычно ниже;
– следить за дополнительным зачислением и конкурсными списками.

Итоги

Если вас интересуют вузы СПб, проходной балл на бюджет, ориентироваться стоит не только на престиж университета, но и на конкретную образовательную программу.

В 2026 году ситуация выглядит следующим образом:

– в ведущих вузах (СПбГУ, ИТМО, ВШЭ) проходные баллы часто превышают 280–300;
– в Политехе, ЛЭТИ, Горном университете большинство направлений требуют 220–270 баллов;
– поступить на бюджет с 150–200 баллами также реально — прежде всего в педагогические, аграрные, транспортные и часть инженерных вузов Санкт-Петербурга.

Поэтому даже при невысоких результатах ЕГЭ не стоит отказываться от подачи документов — многие вузы СПб с низким проходным баллом ежегодно принимают студентов на бюджетные места.

Материал подготовила Ольга Рыбина (молодежная редакция Piter.tv)

Главное изображение сгенерировано ИИ/Piter.TV

Теги: абитуриенты, вузы, проходные баллы
Категории: Лента новостей, Эксклюзивы, Статьи,

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