На участке КАД в Петербурге до конца июля введут ограничения движения

На внутреннем кольце перекроют боковой проезд и снизят скоростной режим.

С 28 по 30 июля на внутреннем кольце КАД в районе развязки с проспектом Энгельса будут действовать временные ограничения движения. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке с 23-го по 25-й километр полностью закроют локальный дублер, проходящий вдоль внутреннего кольца. На основном ходе магистрали в зоне проведения работ максимальную скорость движения снизят до 50 км/ч.

При этом все съезды транспортной развязки с проспектом Энгельса останутся открытыми и продолжат работать в обычном режиме.

Ограничения вводятся для проведения работ по устранению колейности дорожного покрытия. В дорожной службе уточнили, что сроки ремонта могут измениться в случае неблагоприятных погодных условий.

Ранее мы сообщили о том, что до 27 августа вводятся ограничения на КАД Петербурга.

Фото: Piter.TV