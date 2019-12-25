До 27 августа вводятся ограничения на КАД Петербурга

На 57-м километре трассы будут устранять колею.

С 15 августа на Кольцевой автодороге Петербурга начнется ремонт покрытия на Большом Обуховском мосту. До 27 августа на 57-м километре трассы будут устранять колею, пишет 23 июля "Бриф24", ссылаясь на ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период проведения работ движение планируется регулировать одновременно на внешнем и внутреннем кольцах. Дорожники перекроют по две полосы в каждом направлении, на свободных установят скорость до 50 км/ч. Сроки ремонта могут сдвигаться из-за погодных условий.

Ранее мы рассказывали о том, что движение по Дровяной улице в Адмиралтейском районе ограничат на полтора месяца. Мера введена из-за ремонта инженерных коммуникаций.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)