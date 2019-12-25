Пулково перечислил в бюджет Петербурга почти 1,65 млрд рублей

Аэропорт Пулково занял второе место в России по объёму перевозок.

В бюджет Петербурга от аэропорта Пулково по итогам 2025 года поступило почти 1,65 млрд рублей. Об этом сообщил комитет имущественных отношений. Город является стопроцентным собственником крупнейшего авиационного узла страны.

По объёму перевозок Пулково занял второе место среди всех аэропортов России. В комитете отметили, что достигнутые показатели — результат работы коллектива, а направление чистой прибыли в бюджет подтверждает социальную значимость аэропорта как ключевого инфраструктурного актива Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что авиакомпания Pyramids Airlines запустила рейсы из Пулково в тунисский Монастир.

Фото: Piter.TV