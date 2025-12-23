В Смольном подвели итоги работы седьмого созыва ЗакСа

Депутаты седьмого созыва продолжат работу до формирования нового состава парламента.

Александр Беглов и Александр Бельский встретились с руководителями фракций Заксобрания в Смольном, чтобы подвести итоги работы уходящего седьмого созыва. Встреча прошла в неформальной обстановке.

За пять лет город столкнулся с пандемией, санкциями и началом СВО. Депутаты оперативно принимали решения, уделяя внимание социальным законам — от поддержки участников СВО до помощи многодетным семьям. За прошлый год правительство внесло 58 законопроектов, все единогласно поддержаны.

Беглов отметил, что Заксобрание всегда действовало быстро и ответственно. Участники обсудили масштабные проекты: строительство метро, ШМСД, Южной широтной магистрали, Большого Смоленского моста и ВСМ Петербург — Москва. Бельский подчеркнул, что Петербург — пример для регионов: первыми отменили плату за детсады, реализуют крупные инфраструктурные проекты и движутся к бюджету в 2 трлн рублей.

Фото: пресс-служба Смольного