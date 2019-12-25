Как обезопасить ребенка летом: советы педиатра для родителей

Большинство неприятных ситуаций можно предотвратить, если заранее знать основные риски и простые правила безопасности

Лето – время прогулок, поездок на дачу, отдыха у воды и активных игр. Именно в этот период дети чаще получают травмы, сталкиваются с перегревом, укусами насекомых и другими неприятными ситуациями. Большинство из них можно предотвратить, если заранее знать основные риски и простые правила безопасности, рассказала Piter.TV врач-педиатр клиники "Будь Здоров" в Петербурге Ольга Андриянова.

Лето без происшествий: что важно предусмотреть?

Солнце и жара

Специалист уточнила, что дети перегреваются быстрее взрослых, поэтому прогулки и активные игры лучше планировать до 11 утра и после 16 часов. В жаркую погоду ребенок должен носить головной убор и легкую светлую одежду.

Регулярно предлагайте ребенку пить воду небольшими порциями, даже если не жалуется на жажду. Для открытых участков кожи используйте солнцезащитный крем широкого спектра действия (SPF 50+), защищающий от UVA- и UVB- лучей. Наносите его за 15-20 минут до выхода на улицу и обновляйте каждые два часа и после купания. Детям до года не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами. Ольга Андриянова, врач-педиатр

Укусы

Летом дети чаще сталкиваются с укусами комаров и мошек, а во время отдыха на природе с укусами клещей, ос, пчел и значительно реже, змей.

Чтобы снизить риск, Ольга Андриянова советует:



– Использовать репелленты, разрешенные по возрасту, строго по инструкции.

Не распыляйте репеллент ребенку в лицо, сначала нанесите средство на ладони взрослого, затем распределите по коже, избегая области глаз и рта. Ольга Андриянова, врач-педиатр

– Для прогулок по лесу нужно выбирать закрытую одежду для ребенка и заправлять брюки в носки.

– После прогулки необходимо внимательно осмотреть кожу, волосистую часть головы, область за ушами, подмышечные впадины и паховые складки ребенка.

– Объяснить ребенку, что нельзя ловить насекомых руками, приближаться к их гнездам и пытаться ловить или трогать змей.



Водоемы

Даже если ребенок умеет плавать, он должен находиться под постоянным присмотром взрослого, на расстоянии вытянутой руки. Большинство несчастных случаев происходит не на глубине, а у берега, в первые минуты отсутствия контроля, отмечает Андриянова. Опасность представляют не только реки и озера, но и надувные бассейны, бочки для полива, декоративные пруды и другие емкости с водой.

Травмы

Летом особенно важно помнить о профилактике травм. Наиболее частыми причинами обращения за медицинской помощью становятся падения с велосипедов, самокатов, ушибы и пр.

Чтобы снизить риск травм, при езде на велосипеде, самокате или роликах ребенок должен использовать защитный шлем, наколенники и налокотники.



Ольга Андриянова, врач-педиатр

Особого внимания требуют батуты. Чтобы снизить риск травм, на батуте одновременно не должны находиться несколько детей. Предпочтение следует отдавать батутам с защитной сеткой, а выполнения кувырков и других акробатических элементов следует избегать.

Во время работы газонокосилки, триммера, бензопилы и другого садового инструмента дети должны находиться на безопасном расстоянии.



Опасные растения

Как подчеркнула врач, наиболее распространенным является борщевик Сосновского – мощное растение с белыми зонтичными соцветиями. При контакте его сок вызывает химический ожог, образование волдырей, особенно при попадании на кожу с последующим воздействием солнца.

Кроме того, объясните ребенку, что нельзя пробовать незнакомые ягоды, грибы и растения, даже если они выглядят съедобными. Если неприятность произошла – необходима первая помощь. Ольга Андриянова, врач-педиатр

Укус комара, мошки, пчелы или осы

Если в коже осталось жало пчелы, удалите его как можно быстрее любым удобным способом. Промойте место укуса водой, приложите холод на 10-15 минут. Обычно этого достаточно. Ольга Андриянова, врач-педиатр

При выраженном зуде можно использовать разрешенные по возрасту наружные противозудные средства или антигистаминный препарат согласно инструкции. При появлении осиплости голоса, затрудненного дыхания, выраженного отека лица, распространенной крапивницы, нарастающей слабости или потери сознания нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Укус клеща

Клеща необходимо удалить как можно раньше. Используйте специальное устройство для удаления клещей или тонкий пинцет. Захватите клеща максимально близко к коже и аккуратно извлеките его медленными вращательными движениями без резких рывков. Ольга Андриянова, врач-педиатр

Врач уточнила, что не следует смазывать клеща маслом, кремом или спиртом – это не облегчает удаление. После удаления нужно обработать место укуса кожным антисептиком и наблюдать за состоянием ребенка несколько недель. Обратиться к врачу стоит в случае, если в месте укуса появилось расширяющееся покраснение, повысилась температура или ухудшилось самочувствие.

Если укус произошел в регионе, эндемичном по клещевым инфекциям, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу для назначения экстренной профилактики.



Укус змеи



Главное правило при укусе змеи – максимально ограничить движение пострадавшей конечности, рассказала Андриянова.

Снимите все, что может сдавить конечность при нарастании отека – кольца, браслеты, обувь и т.д. Не разрезайте кожу, не отсасывайте яд, не накладывайте жгут и не прикладывайте лед к месту укуса. Как можно быстрее вызовите скорую помощь или своими силами доставьте ребенка в медицинское учреждение. Ольга Андриянова, врач-педиатр

Ожог борщевиком

При ожоге борщевиком врач советует тщательно промыть кожу ребенка водой с мылом (без растирания) и полностью закрыть пораженный участок от солнечного света минимум на 48 часов, даже если покраснение еще не появилось. Пузыри самостоятельно вскрывать нельзя. При обширном поражении, появлении крупных пузырей или попадании сока в глаза необходимо обратиться к врачу.

Порезы и ссадины

Промойте рану чистой проточной водой для удаления загрязнения. После этого обработайте края раны кожным антисептиком. При необходимости остановите кровотечение прямым давлением стерильной салфеткой и наложите чистую повязку. Ольга Андриянова, врач-педиатр

Если рана глубокая, сильно загрязнена, возникла после укуса животного или кровотечение не удается остановить, нужно обратиться за медицинской помощью. Также важно убедиться, что ребенок привит против столбняка согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Носовое кровотечение

Посадите ребенка, наклонив голову вперед (не запрокидывать голову назад). Прижмите крылья носа к перегородке на 10-15 минут. Если кровотечение не остановилось, обратитесь за медицинской помощью. Ольга Андриянова, врач-педиатр

Перегрев и тепловой удар

При сильном перегреве необходимо перенести ребенка в прохладное место, снять с него одежду и начать охлаждение прохладной водой или влажными полотенцами. Если ребенок в сознании, предложить ему пить воду небольшими порциями. Если появились сонливость, спутанность сознания, судороги, потеря сознания или температура тела остается высокой, необходимо вызвать скорую помощь.

Что должно быть в дачной аптечке?

По словам Андрияновой, состав аптечки не должен быть большим – достаточно средств, которые действительно могут понадобиться до обращения за медицинской помощью:



– стерильные салфетки;

– стерильный бинт;

– пластыри;

– кожный антисептик (например, хлоргексидин 0,05%);

– пинцет или устройство для удаления клещей;

– термометр;

– наружное средство для уменьшения зуда после укусов насекомых;

– антигистаминный препарат для приема внутрь, разрешенный ребенку по возрасту;

– жаропонижающие препараты на основе парацетамола и/или ибупрофена в форме, подходящей ребенку по возрасту;

– солнцезащитный крем SPF 50+;

– репеллент;

– индивидуальные лекарственные препараты ребенка.



Можно ли оставлять ребенка одного дома?

Российское законодательство не устанавливает конкретного возраста, с которого ребенок может оставаться дома один, однако родители обязаны обеспечивать безопасность своих детей.

Детей дошкольного возраста категорически не рекомендуется оставлять без присмотра даже на короткое время. Для младших школьников решение принимается индивидуально. Ребенок должен четко знать правила поведения (понимать, что нельзя открывать дверь незнакомым людям, пользоваться спичками и электроприборами без разрешения и надзора взрослых), иметь навык связи (уметь пользоваться телефоном, знать номера экстренных служб и Ваш номер телефона) и быть эмоционально готовым (ребенок не должен бояться темноты или тишины). Ольга Андриянова, врач-педиатр

Независимо от возраста необходимо создать безопасное пространство в квартире – исключить свободный доступ к лекарствам, бытовой химии, алкоголю, острым предметам и установить на окна специальные блокираторы.

Большинство летних травм и несчастных случаев можно предотвратить, подытожила Андриянова. Внимание взрослых, соблюдение простых правил безопасности и знание основ первой помощи позволяют значительно снизить риск тяжелых последствий. Если состояние ребенка вызывает сомнение или быстро ухудшается, не откладывайте обращение за медицинской помощью. В РФ действует единый номер вызова экстренных служб 112.

Фото: Изображение сгенерировано ИИ/Piter.TV