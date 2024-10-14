Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней

В 2026 году россияне отдыхали 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Это следует из производственного календаря. По сравнению с предыдущим периодом продолжительность каникул сократится на один день.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что график праздничных и выходных дней уже сформирован в соответствии с Трудовым кодексом.

По его словам, действующий механизм переноса выходных позволяет формировать продолжительные новогодние каникулы, поэтому необходимости законодательно закреплять 31 декабря в качестве постоянного выходного дня Минтруд не видит.

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