В Шушарах разместят спортивную школу олимпийского резерва в новом комплексе

Приобретение комплекса направлено на развитие инфраструктуры микрорайона и обеспечение жителей необходимыми городскими объектами.

Санкт-Петербург приобрел здание крытого спортивного комплекса в поселке Шушары. В нем планируют открыть спортивную школу олимпийского резерва и другие социальные объекты.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о приобретении в государственную собственность города нежилого здания в поселке Шушары на Северской улице.

В Пушкинском районе у застройщика выкупили крытый спортивный комплекс общей площадью 4785,5 квадратного метра. В здании планируется разместить спортивную школу олимпийского резерва Пушкинского района.

Кроме того, объект может использоваться для размещения других социально значимых учреждений.

Ранее на Piter.TV: после карантина заработала петербургская школа №39.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)