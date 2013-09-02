Вратарь Сергей Иванов вернулся в СКА на сезон по арендному соглашению

В клубе рассчитывают, что Иванов продолжит успешно выступать за армейцев и сможет улучшить свои показатели в новом сезоне.

Петербургский хоккейный клуб СКА договорился о возвращении голкипера Сергея Иванова. 22-летний вратарь проведет следующий сезон в составе армейцев.

СКА заключил однолетнее арендное соглашение с голкипером Сергеем Ивановым, который вернулся в команду из Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба. Иванов является воспитанником системы СКА. Он прошел путь от молодежного состава до основной команды. В составе "СКА-1946" вратарь стал обладателем Кубка Харламова.

В прошлом сезоне голкипер выступал за главную команду СКА и продемонстрировал надежную игру. Его показатель отраженных бросков составил 92,8%, а в 4 матчах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Piter.TV сообщал, что хоккеисты СКА и "Спартака" устроили массовую драку после матча в Петербурге.

Фото: пресс-служба СКА