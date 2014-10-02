В Петербурге девушка ранила ножницами юношу, пытавшегося вернуть ей сумку

Девушку после произошедшего задержали сотрудники Росгвардии.

У станции метро "Гостиный Двор" в Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент. Молодой человек получил ранение после попытки вернуть девушке оброненную сумку.

В центре Санкт-Петербурга 22-летняя девушка нанесла ранение 19-летнему юноше маникюрными ножницами после того, как он попытался вернуть ей потерянную сумку.

По имеющимся данным, инцидент произошел возле станции метро "Гостиный Двор". Девушка случайно уронила сумку, после чего молодой человек поднял ее и окликнул хозяйку, чтобы вернуть вещь.

Как сообщается, девушка испугалась неожиданного обращения и ударила юношу маникюрными ножницами. В результате он получил ранение в область ягодицы.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

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Фото: Piter.TV