Новые детали появились в деле петербурженки, найденной в чемодане

В тот же день сотрудники полиции задержали в аэропорту 25-летнего гражданина Турции, которого подозревают в убийстве. По предварительным данным, преступление могло произойти в арендованной квартире.

В Сербии задержали гражданина Турции, которого подозревают в убийстве петербурженки Людмилы Турковой. По предварительным данным, преступление произошло вскоре после знакомства пары в Белграде.

Россиянку Людмилу Туркову, чье тело обнаружили в чемодане в Сербии, могли убить спустя около 2 часов после знакомства с подозреваемым. Об этом сообщили КП-Петербург источники.

По информации с камер наблюдения, девушка и мужчина вместе вошли в квартиру, после чего примерно через 2 часа он вынес чемодан и сбросил его в реку. Людмила Туркова работала барменом и моделью. 23 июля она приехала в Белград на отдых, а 25 июля в последний раз выходила на связь с родственниками и знакомыми.

После исчезновения девушки ее близкие обратились в полицию. Правоохранители начали поиски, в том числе проверяли заброшенный склад рядом с клубом, где россиянку видели перед исчезновением. 31 июля министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что служебная собака по кличке Аки обнаружила тело россиянки в районе Падинска-Скела. Останки находились внутри чемодана. После этого специалисты начали судебно-медицинское исследование.

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Фото: Piter.TV