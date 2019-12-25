Сотрудница почты задержана за кражу из отделения с поджогом в Ленобласти

Похищенные денежные средства изъяты и приобщены к делу.

Во вторник, 28 июля, в полицию Кингисеппского района поступило сообщение о задымлении почтового отделения на улице Ковалевского. Прибывшие на место оперативники установили детали произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, неизвестный проник в служебное помещение, похитил 470 475 рублей, после чего поджег металлический ящик с деньгами для сокрытия улик.

В тот же день в ходе отработки версий по горячим следам была задержана 22-летняя сотрудница данного отделения почтовой связи. Подозреваемая заключена под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ. Похищенные денежные средства изъяты и приобщены к делу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("кража").

Ранее мы сообщили о том, что уд в Петербурге назначил условный срок водителю, наехавшему на пристава во дворе дома.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти