Росгвардия нашла более 40 нарушений в школах Петербурга перед 1 сентября

Охрана школ Петербурга оказалась не готова к учебному году.

В преддверии нового учебного года сотрудники Росгвардии проводят масштабные проверки образовательных учреждений Петербурга. Из более чем двух тысяч школ и детских садов силовики уже посетили около половины. В ходе рейдов выявлено более 40 нарушений в работе частных охранных организаций, обеспечивающих безопасность детей.

Основные проблемы связаны с низкой квалификацией персонала. Как рассказал генеральный директор охранной фирмы "Титан" Сергей Алексеев, в некоторых районах города контракты на охрану заключались по минимальным ценам, что привело к привлечению неподготовленных сотрудников, в том числе вахтовиков и иногородних. Типичные нарушения — отсутствие удостоверений частного охранника, непройденные периодические проверки, а также неготовность оперативно реагировать на внештатные ситуации, пишет BFM.

Параллельно в Петербурге проходят Всероссийские учения, в ходе которых силовики и сотрудники учебных заведений отрабатывают действия при захвате заложников, нападениях с применением горючих жидкостей и атаках беспилотников.

С 1 сентября вступает в силу обновлённый федеральный закон о частной охранной деятельности. Сотрудники ЧОП теперь обязаны не только содействовать силовикам, но и участвовать в антитеррористических мероприятиях, незамедлительно информировать о преступлениях, передавать задержанных и предоставлять записи с камер. Закон также вводит понятие "мобильная группа охраны" (не менее двух человек) и выделяет профессию "телохранитель" с отдельными требованиями к обучению и аттестации.

Родители, обеспокоенные безопасностью в школе, имеют право ознакомиться с паспортом безопасности, внутренними документами и должностными инструкциями. Они могут проверить удостоверение у охранника, оценить состояние входной группы, наличие металлодетекторов, видеонаблюдения и решёток на окнах. В случае выявления нарушений рекомендуется обращаться в прокуратуру или комитет по образованию.

Число новых охранных организаций в России сократилось на четверть. С 2019 года их общее количество уменьшилось на 15%, несмотря на то, что в стране зарегистрировано около 25 тыс. таких компаний.