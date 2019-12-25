Женщина попала под трамвай при повороте с Оптиков на Гаккелевскую

Пострадавшую пешехода госпитализировали после утреннего ДТП в Приморском районе Петербурга.

Утром 27 сентября женщина попала под трамвай на повороте с улицы Оптиков на Гаккелевскую в Приморском районе Петербурга. Пострадавшую госпитализировали на машине скорой помощи.

Как сообщили в СПб ГУП "Горэлектротранс", ДТП произошло в период с 09:08 до 09:55. Женщина переходила Гаккелевскую улицу по пешеходному переходу, когда ее задел правый передний угол трамвая, выполнявшего правый поворот с улицы Оптиков.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно, что пешеход оказалась под колесами общественного транспорта. Информация о состоянии пострадавшей не сообщается. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV