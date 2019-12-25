Выдача ипотеки в Петербурге выросла на 38% с начала 2026 года

Петербуржцы резко увеличили объем жилищных кредитов

Жители Петербурга за январь — июль 2026 года оформили ипотечных кредитов на 141 млрд руб. Объем выдачи вырос на 38 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил эксперт экономического управления Северо-Западного ГУ ЦБ Айдар Имаев.

За этот же период петербуржцы получили 651 млрд руб. необеспеченных потребительских кредитов, что на 20 % больше прошлогоднего показателя. Ипотечный портфель банков Петербурга с начала года увеличился на 4 % и к началу августа достиг 1,3 трлн руб. Портфель потребительских кредитов вырос на 3 % и превысил 727 млрд руб.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в июле составила 10,7 % годовых. Средний срок жилищного кредита сократился до 23 лет и 7 месяцев, тогда как ранее он был примерно на 3 года больше. Одновременно объем банковских вкладов петербуржцев без учета эскроу-счетов увеличился на 4 % и достиг 5,6 трлн руб.

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Фото: Piter.TV