На КАД в Петербурге изменят движение в Токсовском тоннеле с 29 сентября

В Токсовском тоннеле на КАД на две недели ограничат движение.

На 31-м километре КАД Петербурга с 29 сентября начнутся работы в Токсовском тоннеле, из-за которых движение изменят до 16 октября. Ограничения будут действовать в северном транспортном отсеке сооружения длиной 560 метров, который входит в развязку КАД и трассы "Санкт-Петербург - Матокса".

Дорожные службы проведут инъектирование и устранят протечки в швах тоннеля. Работы будут выполнять в направлении из Ленинградской области в Санкт-Петербург. На участке по Суздальскому проспекту и улице Руставели поочередно будут перекрывать одну из 2 полос. На оставшейся полосе скорость движения ограничат до 40 км/ч.

Для обеспечения безопасности автомобилистов установят временные дорожные знаки со стрелками и световой индикацией, водоналивные барьеры и дорожные конусы. В самом тоннеле также организуют световую сигнализацию с сигнальными фонарями для дежурного освещения. В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" попросили водителей учитывать изменения при планировании маршрутов.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине. Покрытие проезжей части от Египетских ворот до Софийского бульвара имело трещины и ямы.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"