Телебашню Петербурга украсят подсветкой в честь Дня воспитателя

Петербургская телебашня засияет цветами детской пирамидки в День воспитателя.

Петербургская телебашня на Аптекарской набережной 27 сентября получит праздничную подсветку в честь Дня воспитателя. С 19:00 до 6:40 ее оформят в голубом, розовом, фиолетовом, зеленом и красном цветах, которые соответствуют детской пирамидке.

Световые проекции в честь праздника также появятся на фасадах зданий по 5 адресам: Каменноостровский проспект, 26-28, Московский проспект, 91, Шпалерная улица, 44, Новгородская улица, 10 и Большой проспект Васильевского острова, 70. Оформление проводится в рамках Большой учительской недели, которая завершится 5 октября в День учителя.

2026 год в России объявлен Годом дошкольного образования. Его символом стала детская пирамидка, отражающая постепенное развитие ребенка. В Петербурге работают более 1 тыс. государственных детских садов, а к 1 сентября открылись 26 новых учреждений. В них работают около 23 тыс. воспитателей.

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Фото: Magnific