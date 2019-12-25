Бензин в Петербурге 27 сентября нашли на 569 АЗС

АИ-95 есть на 143 заправках Петербурга.

В Петербурге 27 сентября на АЗС по-прежнему фиксируются перебои с наличием топлива. АИ-92 был доступен на 253 заправках, АИ-95 - на 143, АИ-98 - на 18, АИ-100 - на 23. Дизельное топливо имелось на 206 АЗС. АИ-95 премиум на карте не значился доступным ни на одной станции.

Среди заправок с подтвержденным наличием АИ-95 указаны станции "Лукойл" на Караваевской улице и улице Розенштейна, "Роснефть" на Лахтинском проспекте, в Пушкине, на Малом проспекте В.О. и Ириновском проспекте, а также "Газпромнефть" на улице Возрождения и Верхней улице. При этом на других АЗС этих же сетей отмечено отсутствие топлива, в том числе на Малой Балканской улице, Северной площади и набережной реки Фонтанки.

Информация о наличии бензина может меняться в течение дня. Перед поездкой автомобилистам рекомендуется проверять актуальный статус конкретной заправки. По состоянию на 27 сентября карта одновременно содержит 333 отметки о наличии топлива и 507 отметок об отсутствии.

Ранее мы сообщили о том, что инфляция в Петербурге в августе ускорилась до 6,06 % за год.

Фото: Piter.TV