Ночной пожар в Невском районе Петербурга привел к госпитализации двух человек

Два человека пострадали при пожаре в квартире на Товарищеском проспекте.

В Невском районе Петербурга в ночь на 27 сентября произошел пожар в жилом доме на Товарищеском проспекте. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 3:47.

Пожар возник в трехкомнатной квартире дома №1, корпус 1. Общая площадь жилья составляет 55 кв. м, при этом огонь распространился на 6 кв. м.

Спасатели ликвидировали возгорание в 4:15. На месте работали 17 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

В результате пожара пострадали 2 человека. После происшествия их госпитализировали.

Ранее на Piter.TV: при пожаре в Приморском районе накануне пострадала женщина. В квартире-студии также загорелась обстановка.

Фото: Piter.TV