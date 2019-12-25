Пятерых участников ОПГ будут судить после смертельного отравления алкоголем

В Ленобласти пятеро обвиняемых предстанут перед судом из-за гибели 45 человек.

В Ленинградской области перед судом предстанут 5 человек, которых следствие считает участниками организованной преступной группы, связанной с гибелью 45 человек после употребления опасной спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, организатором ОПГ стал ранее судимый за мошенничество житель Санкт-Петербурга. С мая по сентябрь 2025 года он вместе с 4 сообщниками реализовал более 20 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, представлявшей опасность для здоровья.

После употребления этой продукции люди получили отравления, 45 человек погибли. Уголовное дело в отношении фигурантов насчитывает 45 томов. В ближайшее время они должны предстать перед судом.

О массовом отравлении алкоголем в Ленинградской области стало известно 26 сентября 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что блогера Степанову могут обязать удалить ролики и выплатить более 7,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV