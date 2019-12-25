В Петербурге восстановили цифровой облик сподвижника Петра I Романа Брюса

Специалисты впервые воссоздали облик первого обер-коменданта Петербурга.

Специалисты впервые создали цифровую реконструкцию внешности Романа Брюса, генерал-лейтенанта русской армии, старшего брата Якова Брюса и первого обер-коменданта Санкт-Петербурга. Об этом на XII Санкт-Петербургском международном культурном форуме сообщил главный археолог Государственного музея истории Санкт-Петербурга, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Николай Смирнов.

По его словам, специалисты получили первую цифровую реконструкцию, которая позволяет представить, как Роман Брюс выглядел при жизни. При этом пластическая версия реконструкции пока находится в процессе изготовления. Полученный облик планируют включить в обновленную экспозицию Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Роман Брюс был одним из ближайших сподвижников Петра I. Он участвовал в обороне Петербурга от шведских войск и внес вклад в строительство Петропавловской крепости.

После завершения антропологических исследований останки Романа Брюса планируется перезахоронить.

Фото: собрания Исторического музея