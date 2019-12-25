Два человека погибли при пожарах в Ленобласти за сутки

Спасатели Ленобласти за сутки ликвидировали семь пожаров и помогли 5 людям.

За минувшие сутки экстренные службы Ленинградской области отработали 20 происшествий. В результате пожаров погибли 2 человека, еще 8 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщили со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения за сутки ликвидировали 7 возгораний. В работах задействовали 61 спасателя и 15 единиц техники. Кроме того, сотрудники экстренных служб 7 раз выезжали на места ДТП. В результате аварий пострадали 8 человек. Для ликвидации последствий происшествий привлекались 29 специалистов и 7 единиц техники.

Еще 6 вызовов были связаны с поисковыми операциями. Из лесных массивов спасатели вывели 5 человек.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели эвакуировали двух человек с места пожара на Маршала Казакова.

Фото: Piter.TV