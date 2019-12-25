Спасатели эвакуировали двух человек с места пожара на Маршала Казакова

В результате происшествия пострадавших нет.

Сегодня утром, в 04:45, в МЧС поступило сообщение о возгорании в Красносельском районе Петербурга. Загорелась однокомнатная квартира в доме №50, корпус 1, по улице Маршала Казакова.

По данным пресс-службы городского управления МЧС, очаг возгорания находился на кухне и балконе. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров при общей площади квартиры в 30 "квадратов".

С огнем удалось справиться в 05:22. В результате происшествия пострадавших нет. Из опасной зоны сотрудники экстренных служб эвакуировали двух человек. К ликвидации возгорания привлекались 4 единицы техники и 17 специалистов от МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Скотное под Петербургом потушили пожар в ангаре на площади 480 "квадратов".

Фото: Piter.TV