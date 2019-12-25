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В Удельном парке отреставрируют фасад "Охотничьего домика"
Сегодня, 9:28
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В Удельном парке отреставрируют фасад "Охотничьего домика"

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В 2010 году там произошел пожар.

До 30 октября в Удельном парке должны восстановить фасад "Охотничьего домика". Сейчас здание в полуразрушенном состоянии, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга 23 сентября. 

"Охотничий домик" – последнее название ресторана, который работал в постройке. В 2010 году там произошел пожар, после чего ее приобрело общество с ограниченной ответственностью "Картман и Брофловски". 

Здание не является объектом культурного наследия, хоть оно и похоже на объекты XVIII века. При этом требования по содержанию не менее строгие. 

Инспекторы ГАТИ в рамках профилактики доносили до владельцев необходимость оперативно ограничить свободный доступ в задние, а также отремонтировать фасад.

Пресс-служба ГАТИ 

Если работы не выполнят в срок, то материалы дела направятся в суд. 

Ранее на Piter.TV: на Арсенальной набережной стартовала реставрация "Крестов". 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, удельный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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