В Удельном парке отреставрируют фасад "Охотничьего домика"

В 2010 году там произошел пожар.

До 30 октября в Удельном парке должны восстановить фасад "Охотничьего домика". Сейчас здание в полуразрушенном состоянии, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга 23 сентября.

"Охотничий домик" – последнее название ресторана, который работал в постройке. В 2010 году там произошел пожар, после чего ее приобрело общество с ограниченной ответственностью "Картман и Брофловски".

Здание не является объектом культурного наследия, хоть оно и похоже на объекты XVIII века. При этом требования по содержанию не менее строгие.

Инспекторы ГАТИ в рамках профилактики доносили до владельцев необходимость оперативно ограничить свободный доступ в задние, а также отремонтировать фасад. Пресс-служба ГАТИ

Если работы не выполнят в срок, то материалы дела направятся в суд.

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Фото: Piter.TV