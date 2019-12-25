В Удельном парке отреставрируют фасад "Охотничьего домика"

До 30 октября в Удельном парке должны восстановить фасад "Охотничьего домика". Сейчас здание в полуразрушенном состоянии, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга 23 сентября.
"Охотничий домик" – последнее название ресторана, который работал в постройке. В 2010 году там произошел пожар, после чего ее приобрело общество с ограниченной ответственностью "Картман и Брофловски".
Здание не является объектом культурного наследия, хоть оно и похоже на объекты XVIII века. При этом требования по содержанию не менее строгие.
Инспекторы ГАТИ в рамках профилактики доносили до владельцев необходимость оперативно ограничить свободный доступ в задние, а также отремонтировать фасад.
Пресс-служба ГАТИ
Если работы не выполнят в срок, то материалы дела направятся в суд.
Ранее на Piter.TV: на Арсенальной набережной стартовала реставрация "Крестов".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все