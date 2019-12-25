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С 24 сентября дорожные ограничения вводятся в Песочном
Сегодня, 15:42
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С 24 сентября дорожные ограничения вводятся в Песочном

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В поселке планируется ремонт дороги.

В Петербурге с 24 сентября дорожные ограничения вводятся в Курортном районе, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

Планируется ремонт магистрали по проезду без названия от Ленинградской улицы до дороги к Центральному научно-исследовательскому рентгено-радиологическому институту в Песочном. По этой причине с 24 по 25 сентября затруднится движение от дома 68А, строение 5, по Ленинградской улице до Ленинградской улицы. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: на Дворцовой площади введут ограничения из-за культурного форума. Само мероприятие пройдет с 24 по 26 сентября. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, песочный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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