С 24 сентября дорожные ограничения вводятся в Песочном

В поселке планируется ремонт дороги.

В Петербурге с 24 сентября дорожные ограничения вводятся в Курортном районе, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Планируется ремонт магистрали по проезду без названия от Ленинградской улицы до дороги к Центральному научно-исследовательскому рентгено-радиологическому институту в Песочном. По этой причине с 24 по 25 сентября затруднится движение от дома 68А, строение 5, по Ленинградской улице до Ленинградской улицы.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее на Piter.TV: на Дворцовой площади введут ограничения из-за культурного форума. Само мероприятие пройдет с 24 по 26 сентября.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга