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Благоустройство Петербурга контролируют более 80 тыс. камер
Сегодня, 9:52
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Благоустройство Петербурга контролируют более 80 тыс. камер

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Вся информация передается ГАТИ.

Свыше 80 тыс. камер помогают Государственной административно-технической инспекции Петербурга контролировать благоустройство. 

Искусственный интеллект для анализа видеопотока ведомство начало использовать еще в 2024 году. Нейросеть выявляет проблемы с содержанием территорий – от мусора и переполненных контейнеров до снега, рисунков вандалов и повреждений асфальта. Замечания поступают операторам Центра комплексного контроля городского хозяйства. Они проверяют сведения и передают их ответственным лицам. 

Так уже работающая инфраструктура городских камер становится дополнительным источником информации для постоянного контроля за состоянием городской среды. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что с начала теплого сезона на уборку петербургских улиц ушло 1,5 млн кубометров воды. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: благоустройство, гати
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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