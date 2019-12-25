Благоустройство Петербурга контролируют более 80 тыс. камер

Вся информация передается ГАТИ.

Свыше 80 тыс. камер помогают Государственной административно-технической инспекции Петербурга контролировать благоустройство.

Искусственный интеллект для анализа видеопотока ведомство начало использовать еще в 2024 году. Нейросеть выявляет проблемы с содержанием территорий – от мусора и переполненных контейнеров до снега, рисунков вандалов и повреждений асфальта. Замечания поступают операторам Центра комплексного контроля городского хозяйства. Они проверяют сведения и передают их ответственным лицам.

Так уже работающая инфраструктура городских камер становится дополнительным источником информации для постоянного контроля за состоянием городской среды. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что с начала теплого сезона на уборку петербургских улиц ушло 1,5 млн кубометров воды.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга