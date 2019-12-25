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Неудобные гости: отели в Турции вводят негласные ограничения для одиноких мужчин
Сегодня, 10:09
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Неудобные гости: отели в Турции вводят негласные ограничения для одиноких мужчин

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Проблема в первую очередь затрагивает семейные гостиницы на первой линии.

Турецкие отели всё чаще отказывают в размещении одиноким мужчинам и компаниям из одних только мужчин. По данным туроператоров, владельцы гостиниц опасаются пьяных дебошей, сообщил Telegram‑канал Baza.

Как пояснили представители турбизнеса, трудности возникают даже у пар друзей, желающих поселиться в одном номере, а одинокому путешественнику могут вовсе не продать тур.  Проблема особенно актуальна для семейных отелей, расположенных на первой линии: отказы нередко следуют уже на этапе бронирования.

При этом отметка "single friendly" на агрегаторах не гарантирует заселение — отказ могут озвучить и в последний момент, прямо на ресепшене. На платформах для поиска жилья предусмотрен специальный фильтр "принимает одиноких мужчин", но и он не служит надёжной гарантией.

Отельеры убеждены в том, что мужские компании чаще злоупотребляют алкоголем и провоцируют конфликты. Присутствие в группе женщин заметно повышает шансы на заселение, ведь они лучше сдерживают своих спутников и помогают избегать скандалов.

По словам турагентов, подобная практика широко распространена именно в Турции. При этом страна остаётся одним из самых востребованных направлений для отдыха. Туристов привлекают широкий выбор отелей, прямые рейсы и популярный формат "всё включено".

Ранее мы сообщали, что в текущем году у петербуржцев самыми популярными направлениями стали Турция и Армения.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: отели турция, отпуск, петербург турция, турция отдых
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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