Петербуржцы едут за границу в бархатный сезон на 36% чаще, чем год назад

В текущем году одними из самых востребованных направлений стали Армения, Италия и Турция.

Жители Петербурга активно отправляются на отдых за рубеж в сентябре и октябре. Как сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования "Островок", по состоянию на сентябрь 2026 года доля зарубежных бронирований у путешественников из Северной столицы выросла на 3 процентных пункта – до 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В текущем году одними из самых востребованных направлений стали Армения, Италия и Турция. В общей десятке лидеров также закрепились Беларусь, Абхазия, Грузия, Узбекистан, Япония, Азербайджан и Франция.

Наиболее заметный рост спроса зафиксирован в следующих странах:

Армения – +55%;

Абхазия – +32%;

Грузия – +32%;

Италия – +18%;

Узбекистан – +17%;

Турция – +14%.

Структура поездок остается стабильной: большинство петербуржцев путешествуют вдвоем (59%) или в одиночку (23%). Доля семей с детьми составляет 9%, столько же приходится на компании взрослых. При выборе жилья туристы из Северной столицы отдают предпочтение бюджетным вариантам: 27% бронирований приходятся на трехзвездочные отели, еще по 18% – на четырехзвездочные гостиницы и объекты без звездного статуса. На апартаменты приходится 17% заказов, на пятизвездочные отели – 8%. Гостевые дома выбирают 4% путешественников, хостелы и однозвездочные отели – по 1%, а виллы, кемпинги и глэмпинги – менее 1%. При этом средний чек на проживание снизился. Стоимость ночи в зарубежных отелях и апартаментах на время бархатного сезона составляет 8,4 тыс. рублей, что на 2% меньше, чем годом ранее.

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