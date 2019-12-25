Конфликт на заправке в Невском районе закончился стрельбой

В результате никто не пострадал.

Полицейские Невского района Петербурга привлекли к ответственности участника конфликта на автозаправочной станции.

Как рассказали в МВД России, вечером 29 сентября на Караваевской улице 53-летний водитель автомобиля Nissan после ссоры с 40-летним владельцем Kia Rio произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета по иномарке оппонента. Инцидент произошел на АЗС.

Злоумышленника увезли в отдел, где в отношении него был составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. В результате никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: мужчина угрожал подорвать гранату в магазине в поселке Глажево. По данному факту заведено дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.TV