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Конфликт на заправке в Невском районе закончился стрельбой
Сегодня, 13:14
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Конфликт на заправке в Невском районе закончился стрельбой

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В результате никто не пострадал.

Полицейские Невского района Петербурга привлекли к ответственности участника конфликта на автозаправочной станции. 

Как рассказали в МВД России, вечером 29 сентября на Караваевской улице 53-летний водитель автомобиля Nissan после ссоры с 40-летним владельцем Kia Rio произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета по иномарке оппонента. Инцидент произошел на АЗС. 

Злоумышленника увезли в отдел, где в отношении него был составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. В результате никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: мужчина угрожал подорвать гранату в магазине в поселке Глажево. По данному факту заведено дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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