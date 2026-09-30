Протокольщики из Германии были удивлены тем, что дипломаты из Москвы чтят свои традиции даже в Нью-Йорке.

Протокольщики из немецкой делегации интересовались портретом российского президента Владимира Путина, который смотрел на главу министерства по иностранным делам германии Йоханна Вадефуля на встрече в ООН. Соответствующую реакцию в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она заметила, что гостям напомнили, что это они пришли к ним, поэтому должны уважать местные традиции.

Немецкая делегация, ее протокольщики, которые пришли готовить встречу с Вадефулем, уперлись в стену, в прямом смысле этого слова, увидев там портрет президента России. А вы, наверное, знаете, что в нашей комнате портрет висит всегда... И они начали смотреть на стену. И говорят: "А этот портрет останется, когда будет Вадефуль?. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны уточнила, что портрет главы государства по традиции останется висеть на стене не только на мероприятии с участием главы МИД ФРГ, но и когда Йоханна Вадефуля в комнате не будет. Она заметила, что еще год назад немецкий дипломат утверждал, что не будет встречаться с Сергеем Лавровым, но теперь же самостоятельно запросил переговоры с российским коллегой.

Захарова: выступление Лаврова на ГА ООН цитируют по всему миру.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik