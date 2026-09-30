Захарова раскрыла подробности встречи Лаврова и Вадефуля

В МИД России рассказали об условиях, выдвинутых Германией на ГА ООН.

В Москве раскрыли подробности рабочей встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, которая состоялась недавно на полях Генеральной ассамблеи ООН. Соответствующую реакцию в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что власти из Берлина примерно за сутки до мероприятия направили запрос на проведение таких двусторонних переговоров. При этом позже немецкая сторона начала утверждать перед общественностью, что такая встреча якобы состоялась по просьбе Москвы. Дополнительно в ФРГ требовали не приглашать прессу в расширенном формате и обязательно выключить микрофоны.

Мало уже что удивляет, но, в принципе, вот это действительно было удивительно, ну, потому что они же в конце концов взрослые люди, они же должны понимать, что вот в этом сегменте их вывести на чистую воду ничего не стоит, но все равно, видимо, нужно каким-то образом объясниться. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России заметили, что делегация из Германии при организации данной встречи вела себя как дети, которые считают, что "если они закроют лицо руками, то они в домике, их не видно".

Захарова рассказала о тысячах украинских мошенников, атакующих европейцев.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik