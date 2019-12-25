В Приангарье и Красноярском крае хотят смягчить ограничения на охоту на медведей

Александр Дубровин и Евгений Петренко направили свои предложения в местные ЗакСы и даже в Госдуму.

Главы двух муниципалитетов на территории Иркутской области и Красноярском крае предложили смягчить ограничения на охоту на бурых медведей. Мэр города Братска Александр Дубровин предложил правительству отменить лимиты на добычу этого хищника. Такой комментарий российский чиновник сделал в посте в национальном мессенджере "Макс". Эксперт добавил, что важно учитывать сложную обстановку, которая требует от властей безотлагательного реагирования и комплексного подхода к обеспечению безопасности населения.

Считаю необходимым: полную отмену установленного лимита на добычу бурого медведя на отдельных территориях; увеличение штатной численности инспекторов службы по охране и использованию объектов животного мира. Александр Дубровин, мэр Братска

Чиновник предлагает снизить государственную пошлину при выдаче разрешений на добычу бурого медведя, а также внедрить корректировки в законодательство по вопросу правомерного применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов в отношении дикого хищного животного в населенных пунктах. Александр Дубровин надеется продлить сроки охоты медведей. Глава Братска также рассчитывает установить вознаграждение не менее 20 тысяч рублей за каждую добытую особь. Такие инициативы направлены в местное законодательное собрание и в адрес приемной депутата Государственной думы Олега Новицкого.

Руководитель Енисейского муниципального округа Красноярского края Евгений Петренко,обратился с предложениями в краевой парламент. Чиновник предлагает закрепить процедуры вынужденного отстрела медведей и разрешить применение живоловушек для их отлова. Дополнительно глава МО хочет увеличить срок действия разрешения на добычу бурого медведя в Сибирском Федеральном округе до 90 дней либо не распространять ограничение в 30 дней на промысловую охоту. Также местные власти видят необходимость в увеличении норматива по изъятию бурых медведей в Сибири с трех-пяти до семи-восьми процентов от общей численности популяции. Евгений Петренко выступает с инициативой наделить охотопользователей правом выдавать бесплатные именные разрешения на добычу зверя.

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