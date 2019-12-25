В ГД внесут законопроект об обязательном зачислении в 10-й класс

Сергей Миронов сообщил о нововведении, которое ждут дети.

Российские школы должны быть обязаны принимать в десятые классы всех выпускников девятых классов вне зависимости от результатов экзаменов этих детей. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что документ будет внесен на рассмотрение в законодательный орган страны. Политический деятель пояснил, что часто в образовательных учреждениях формируются только профильные десятые классы. При условии, что ребенок не прошел в такой класс, то он вынужден либо идти дальше в колледж, либо искать другую школу с общеобразовательной программой.

Предлагаю раз и на всегда зафиксировать в законе "Об образовании", что школы должны в обязательном порядке принимать в десятый класс всех выпускники девятых классов независимо от результатов вступительных экзаменов. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодатель отметил, что подобная проблема начала фиксироваться еще несколько лет назад, но сейчас "достигла апогея". Сергей Миронов уточнил, что детей будто выгоняют из родной школы. Речь идет не только о детях со слабой успеваемостью, но также и о твердых хорошистах.

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Фото: Piter.tv