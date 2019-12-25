ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму

Стало известно, сколько мандатов в Госдуме получили партии.

Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов депутатов в Государственную думу девятого созыва. Партия "Единая Россия" получает 349 мандатов, сообщило РИА Новости.

В ходе заседания председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что состав Госдумы обновился почти наполовину. Голосование состоялось в России 18–20 сентября 2026 года. По смешанной системе избирались 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам, аналогично — по одномандатным округам.

В результате партия "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23. Также партия "Новые люди" получила 19 депутатских мест, а "Родина" — один мандат. Помимо этого, в Госдуму были избраны четыре самовыдвиженца.

Также в новый состав депутатов Госдумы вошли 46 участников спецоперации. Из них 41 представитель "Единой России" и три — ЛДПР. Кроме того, один ветеран СВО избран самовыдвиженцем, один — от "Справедливой России".

Ранее мы сообщали, что на выборах в Заксобрание Ленобласти партия "Единая Россия" получила более 64% голосов.

Фото: Piter.TV