В РФПИ оценили обыски у экс-руководителя украинского Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова.

В Москве назвали неудивительным желание украинских властей продолжать вооруженный конфликт с Россией. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил западные сообщения об обнаружении 140 миллионов долларов наличными средствами у бывшего главы Агентства оборонных закупок Украины Арсена Жумадилова.

Еще $140 миллионов наличными, похищенных у западных налогоплательщиков украинскими чиновниками, ответственными за оборонные закупки. Неудивительно, что они хотят продолжать войну, при этом делая вид, будто стремятся к миру. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у бывшего главы Агентства оборонных закупок Украины Жумадилова прошли обыски. В рамках оперативных мероприятий специалисты изъяли у подозреваемого более $140 млн наличными.

Дмитриев заявил, что только сотрудничество с Россией может спасти Запад.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev