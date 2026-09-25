Советник президента России сообщила о востребованности у немцев учреждений, которые находятся в Русском доме.

Работа Русского дома в Берлине рано или поздно возобновится, так как решение немецких властей о его закрытии связано с внутриполитическими процессами в Германии. Соответствующее заявление журналистам в ходе брифинга от 24 сентября сделала советник российского президента Владимира Путина Елена Ямпольская. Она обратила внимание СМИ на продолжающиеся акции протеста в Берлине против закрытия Русского дома.

Это был, конечно, крупнейший зарубежный культурный центр России. Верю, что Русский дом в Берлине вновь откроет свои двери, потому что запрос на русский язык и русскую культуру в Германии просто колоссальный, а все, что происходит сейчас - и об этом неоднократно говорил глава нашего государства - связано прежде всего с внутриполитической ситуацией в Германии. Елена Ямпольская, советник президента России

Советник российского президента обратила внимание на то, что граждане не отказываются посещать здание на Фридрихштрассе, где недавно располагался Русский дом, несмотря на его закрытие официальное. Немецкие жители продолжают водить в здание на занятия своих детей, а также посещают заведения общественного питания, где по традиции подают блюда русской кухни.

Напомним, что первого сентября национальное правительство ФРГ официально возложило ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг / Галле на Россию. Берлин официально объявил о прекращении деятельности Русского дома в столице, а также закрытии генерального консульства России в Бонне. Владимир Путин уточнил, что новые антироссийские решения германии под предлогом инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига являются еще одной грубой ошибкой в политике действующих немецких властей, противоречащей интересам собственного народа. Русский дом был работал в Берлине с 1984 года.

Немецкая школа перестала работать в Петербурге после 17 лет работы.

Фото и видео: пресс-служба Кремля