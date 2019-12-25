После грабежа в поселке Свирьстрой возбудили уголовное дело

В Лодейнопольском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия).
Как рассказали в СК РФ, вечером 13 сентября в поселке Свирьстрой двое подростков избили ровесника и похитили у него сумку с деньгами и мобильным телефоном. Имущество уже возвращено владельцу.
Следствием подготовлены ходатайства в суд об избрании в отношении несовершеннолетних меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: пару задержали после разбойного нападения с металлической дубинкой в Стрельне. Они ограбили бывшего женщины.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
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