После грабежа в поселке Свирьстрой возбудили уголовное дело

Двое подростков напали на своего ровесника.

В Лодейнопольском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия).

Как рассказали в СК РФ, вечером 13 сентября в поселке Свирьстрой двое подростков избили ровесника и похитили у него сумку с деньгами и мобильным телефоном. Имущество уже возвращено владельцу.

Следствием подготовлены ходатайства в суд об избрании в отношении несовершеннолетних меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти