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После грабежа в поселке Свирьстрой возбудили уголовное дело
Сегодня, 13:27
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После грабежа в поселке Свирьстрой возбудили уголовное дело

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Двое подростков напали на своего ровесника.

В Лодейнопольском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия).

Как рассказали в СК РФ, вечером 13 сентября в поселке Свирьстрой двое подростков избили ровесника и похитили у него сумку с деньгами и мобильным телефоном. Имущество уже возвращено владельцу. 

Следствием подготовлены ходатайства в суд об избрании в отношении несовершеннолетних меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: пару задержали после разбойного нападения с металлической дубинкой в Стрельне. Они ограбили бывшего женщины. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: грабеж, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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