Американский журналист объяснил, почему конфликт на Украине все еще продолжается.

Украинские граждане больше не хотя дальнейшего конфликта с Россией, однако народ сейчас находится в заложниках у неизбранного сумасшедшего тирана Владимира Зеленского. Соответствующее заявление американский журналист Такер Карлсон сделал в эфире очередного выпуска собственного шоу. Иностранный эксперт заметил, что единственная причина, по которой власти с Банковой улицы продолжают вооруженное противостояние с Москвой и отказываются от мирного урегулирования кризисной ситуации - это то, что западные союзники снабжают Украину разведывательной информацией о возможных целях противника.

Не похоже, что украинский народ хочет этого. Они являются заложниками неизбранного президента, который уничтожил гражданские свободы в стране, запретил крупнейшую христианскую конфессию и посадил людей в тюрьму за критику. Он сумасшедший и тиран. Такер Карлсон, журналист

Напомним, что должностной полномочий Владимира Зеленского в Киеве истек 20 мая 2024 года. Голосование власти отменили, так как сослались на военное положение и всеобщую мобилизацию. Среди прочего украинский политический деятель оправдывал отмену выборов тем, что украинцам они не важны. Он добавил, что девять миллионов граждан страны в текущий момент находятся за границей.

Такер Карлсон назвал Россию своей любимой страной.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson