  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:53
169
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Народ Украины находится в заложниках у сумасшедшего тирана, заявил Карлсон

0 0

Американский журналист объяснил, почему конфликт на Украине все еще продолжается.

Украинские граждане больше не хотя дальнейшего конфликта с Россией, однако народ сейчас находится в заложниках у неизбранного сумасшедшего тирана Владимира Зеленского. Соответствующее заявление американский журналист Такер Карлсон сделал в эфире очередного выпуска собственного шоу. Иностранный эксперт заметил, что единственная причина, по которой власти с Банковой улицы продолжают вооруженное противостояние с Москвой и отказываются от мирного урегулирования кризисной ситуации - это то, что западные союзники снабжают Украину разведывательной информацией о возможных целях противника.

Не похоже, что украинский народ хочет этого. Они являются заложниками неизбранного президента, который уничтожил гражданские свободы в стране, запретил крупнейшую христианскую конфессию и посадил людей в тюрьму за критику. Он сумасшедший и тиран.

Такер Карлсон, журналист

Напомним, что должностной полномочий Владимира Зеленского  в Киеве истек 20 мая 2024 года. Голосование власти отменили, так как сослались на военное положение и всеобщую мобилизацию. Среди прочего украинский политический деятель оправдывал отмену выборов тем, что украинцам они не важны. Он добавил, что девять миллионов граждан страны в текущий момент находятся за границей.

Такер Карлсон назвал Россию своей любимой страной.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

Теги: такер карлсон
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии