Петербург оборудовал детские площадки в трех селах Республики Алтай

Сейчас там находится делегация Северной столицы во главе с вице-губернатором Евгением Разумишкиным.

В рамках договоренностей о расширении сотрудничества Петербург оборудовал в Республике Алтай детские игровые площадки в селах Анос, Чоя и Акташ. Как рассказали в Смольном, сейчас там находится делегация Северной столицы во главе с вице-губернатором Евгением Разумишкиным.

В селе Анос создано пространство для детей от года до 12 лет. В него вошли два игровых комплекса, качели, качалка-балансир и развивающие элементы. В Чое площадка появилась в детсаду. А в Акташе установлены три комплекса, карусели и качели для разных возрастных групп.

На ПМЭФ город заключил 10 соглашений о сотрудничестве с различными российскими регионами. В том числе, была подписана "дорожная карта" с Архангельской областью по празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге.

Ранее на Piter.TV: Бельский рассказал о сотрудничестве "Зенита" и СШОР "Зенит".

Фото: пресс-служба Смольного