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Петербург подписал соглашения с Московской, Ульяновской, Архангельской областями и Краснодарским краем
Сегодня, 14:58
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Петербург подписал соглашения с Московской, Ульяновской, Архангельской областями и Краснодарским краем

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Каждый документ – это конкретные шаги к реализации совместных проектов.

На полях Петербургского международного экономического форума Северная столица заключила партнерские соглашения с Московской, Ульяновской, Архангельской областями и Краснодарским краем. Как сообщили в Смольном, каждый документ – это конкретные шаги к реализации совместных проектов. 

В частности, в отдельном соглашении с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским определена "дорожная карта" подготовки к празднованию в 2029 году 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. 

Петербургу есть, чем поделиться с регионами-партнерами. Наш город всегда был центром притяжения для бизнеса, науки и культуры. Но мы всегда готовы учиться. У каждого региона есть свой опыт, который необходимо изучать и брать в работу. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что на ПМЭФ обсудили развитие сферы общепита в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пмэф, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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