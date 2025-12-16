Петербург подписал соглашения с Московской, Ульяновской, Архангельской областями и Краснодарским краем

Каждый документ – это конкретные шаги к реализации совместных проектов.

На полях Петербургского международного экономического форума Северная столица заключила партнерские соглашения с Московской, Ульяновской, Архангельской областями и Краснодарским краем. Как сообщили в Смольном, каждый документ – это конкретные шаги к реализации совместных проектов.

В частности, в отдельном соглашении с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским определена "дорожная карта" подготовки к празднованию в 2029 году 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге.

Петербургу есть, чем поделиться с регионами-партнерами. Наш город всегда был центром притяжения для бизнеса, науки и культуры. Но мы всегда готовы учиться. У каждого региона есть свой опыт, который необходимо изучать и брать в работу. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на ПМЭФ обсудили развитие сферы общепита в Петербурге.

Фото: Piter.TV