На Петергофском шоссе заработал "умный" светофор с голосовой навигацией для незрячих

Для удобства водителей и пешеходов на объекте установлено табло обратного отсчета, показывающее секунды до смены цвета.

На пешеходном переходе по Петергофскому шоссе у дома № 15 введен в эксплуатацию современный светофорный объект. Работы выполнены подведомственным Комитету по транспорту СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" в рамках масштабной модернизации городского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту, новый комплекс ориентирован на безопасность всех участников движения, включая маломобильных граждан. Для слабовидящих и незрячих пешеходов установлены специальные голосовые модули "Триоль 3.3, тип 1". Устройство автоматически адаптирует громкость звуковых сигналов в зависимости от уровня уличного шума.

Светофор оснащен интеллектуальной системой управления: она анализирует плотность автомобильного потока и самостоятельно корректирует длительность фаз разрешающего сигнала. Для удобства водителей и пешеходов на объекте установлено табло обратного отсчета, показывающее секунды до смены цвета.

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Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга