Бюджет Петербурга за семь месяцев пополнился на 861,7 млрд рублей

Из этой суммы 840,3 млрд рублей город заработал самостоятельно за счет налоговых и неналоговых платежей.

С января по июль текущего года доходы бюджета Петербурга составили 861,7 млрд рублей. Как сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своих социальных сетях, это составляет почти 59% от годового плана и превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 6,8%.

Из этой суммы 840,3 млрд рублей город заработал самостоятельно за счет налоговых и неналоговых платежей. Основу городской казны сформировали налоги на зарплаты жителей (НДФЛ) и на прибыль организаций – они принесли бюджету более 583 млрд рублей.

Рост зафиксирован по всем ключевым направлениям:

НДФЛ: +11,6% (поступило 355,7 млрд рублей);

Налог на прибыль организаций: +2,6% (поступило 227,5 млрд рублей);

Имущественные налоги: +27% (поступило 79,5 млрд рублей);

Специальные налоговые режимы для малого бизнеса: +4,7% (поступило 65,7 млрд рублей).

За этот же период расходы города достигли 850,3 миллиарда рублей, что составляет чуть больше половины запланированных годовых трат. По сравнению с прошлым годом городские расходы увеличились на 101,4 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург потратил на госзакупки почти 480 млрд рублей за полгода.

Фото: Piter.TV