Петербург потратил на госзакупки почти 480 млрд рублей за полгода

Самым громким отказом стал тендер на поставку низкопольных трамваев за 4,2 млрд руб. – торги не состоялись из‑за сокращения выделенного финансирования.

В первом полугодии 2026 года объём заключённых Санкт‑Петербургом государственных контрактов достиг 479,7 млрд руб. при плановых 579,7 млрд руб. Это на 2,4% превышает результат января‑июня прошлого года, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на отчёт городского комитета по госзаказу.

Уровень контрактации составил 82,8% от запланированного бюджета, а с учётом закупок, находящихся на стадии размещения, – 85,4%. В городской электронной системе "Закупки" опубликовано около 57,4 тыс. извещений, по которым уже подписаны договоры почти по 47 тыс. лотов. Впрочем, данные разных платформ расходятся: агрегатор "РТС‑тендер" насчитал контрактов на 460 млрд руб., а официальный портал Смольного приводит цифру в 445 млрд руб.

Основными заказчиками выступили комитеты по транспорту, строительству и развитию транспортной инфраструктуры – они обеспечили львиную долю всех размещённых заказов. При этом чиновники аннулировали около 1 400 конкурсных процедур на общую сумму 8,6 млрд руб.

Юрист Ольга Дученко отметила положительную динамику: по сравнению с аналогичным периодом двухлетней давности доля освоенных бюджетных средств выросла на 20%. Также эксперт указала, что средняя цена одного контракта увеличивается опережающими темпами: количество сделок прибавило 3,2%, а их суммарная стоимость подскочила на 11,8%, что свидетельствует о подорожании закупаемых товаров и услуг.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv