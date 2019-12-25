В Колпинском районе построят новый детский сад на 260 мест

Учреждение станет важной частью социальной инфраструктуры района.

В жилом комплексе "Новое Колпино" на улице Загародная стартовало строительство детского сада на 12 групп. Учреждение примет 260 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, сообщил портал "Строительный Петербург".

Объект появится на месте двух расселенных аварийных домов по улице Загородной, 50 и 52. Строительные работы ведутся в рамках программы развития застроенных территорий Петербурга.

В новом саду предусмотрены спальни, игровые комнаты, кабинеты для развивающих занятий, актовый зал, кабинет логопеда и помещения для коррекционной работы. Также здесь оборудуют бассейн.

Сейчас рабочие монтируют на площадке временное ограждение по периметру. Строительством занимается ГК "Самолет" по соглашению с городом. Ввести здание в эксплуатацию запланировали в 2028 году.

Сотрудники отдела строительного контроля СПб ГБУ "Управление строительными проектами" (подведомственны Комитету по строительству) отслеживают ход работ, соблюдение сроков и качество на всех этапах.

Ранее мы сообщали, что в Красносельском районе ввели в эксплуатацию детский сад с соляной комнатой и бассейном.

Фото: портал "Строительный Петербург"