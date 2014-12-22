Россиян предупредили об опасности хостелов в Таиланде

Дмитрий Арутюнов призвал останавливаться в курортных районах с видеокамерами.

Экономия на жилье в Таиланде может стоить российским гражданам здоровья и жизни, потому что хостелы и профильный сервис по съему жилья Airbnb не дают своим клиентам гарантию безопасности. Соответствующее заявление журналистам телеканала " 360.ru" сделал генеральный директор туристической компании "АРТ-ТУР" Дмитрий Арутюнов. Эксперт пояснил, что во время поездок за границу путешественников ждут определенные опасности при размещении.

Есть же стереотипы о том, что вот они приехали богатые, как про американцев — гринго, мешок с деньгами ходячий. Вот то же самое в Азии — русские тоже ассоциируются с такой не очень хорошо соображающей, но богатой золотой молодежью. Дмитрий Арутюнов, эксперт

На территории Таиланда специалист рекомендовал гражданам России отдыхать в курортных районах, в которых размещена система видеонаблюдения и есть туристическая полиция. Вглубь страны вне организованных групп, по его мнению, лучше не выезжать. В противном случае отдыхающие могут нарваться на неприятности.

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